Casa, Segalerba "Nella manovra proposte positive, ma serve piano strutturale" - Tuttoggi.info

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Casa, Segalerba “Nella manovra proposte positive, ma serve piano strutturale”

ItalPress

Casa, Segalerba “Nella manovra proposte positive, ma serve piano strutturale”

Gio, 29/10/2026 - 16:03

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ROMA (ITALPRESS) – Il provvedimento presente in manovra “lo
commentiamo in maniera positiva, il 5% sulla cedolare secca per i
canoni concordati, l’1% per gli under 35, finalmente la cedolare
secca per gli immobili ad uso commerciale, che Fiaip da tempo
chiedeva, sono sicuramente misure che fanno bene al settore.
Auspichiamo che questa manovra faccia il suo iter in Parlamento
senza essere stravolta”. Così Fabrizio Segalerba, presidente
Nazionale FIAIP, a margine del convegno “Roma emissioni zero. Le
politiche dell’abitare tra Direttiva europea Case Green e
riqualificazione urbana”, promosso da FIAIP Roma.
Per Segalerba “il settore, ma soprattutto il Paese, ha bisogno di un piano strutturale per la casa”.

xb1/sat/gtr

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