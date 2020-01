Casa di legno avvolta dalle fiamme, struttura ora inagibile - Tuttoggi

Canna fumaria in fiamme, questa mattina (mercoledì 8 gennaio), in un’abitazione di legno in località Borgonovo (Gualdo Tadino). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana, che hanno spento l’incendio.

A causare il rogo sarebbe stato il surriscaldamento della stessa canna fumaria. La struttura, che ha riportato ingenti danni, resterà totalmente inagibile.