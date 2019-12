Casa di Babbo Natale, laboratori degli Elfi, spettacoli e bazaar: due giorni di eventi a Scheggino - Tuttoggi

Tutto pronto a Scheggino per la seconda edizione de “Il Borgo di Babbo Natale”, in programma domani (sabato 14 dicembre) e domenica.

Il magico mondo del Natale vivrà nella “perla della Valnerina” attraverso tantissime iniziative. Sarà infatti possibile visitare la casa di Babbo Natale, vedere l’ufficio postale del Polo Nord, fare un giro sulla slitta di Don Matteo, ma anche partecipare al laboratorio degli Elfi. Per intrattenere i più grandi ci saranno il Bazaar delle leccornie e la mostra mercato La Quarta di Scheggino. Tra le novità di quest’anno, invece, ci sono il Magico regno di Frozen, il Trenino delle Favole, la Banda di Babbo Natale e Pompieropoli.

In programma ci sono numerosi laboratori, della durata di un’ora, entrambi i giorni alle 11,30, 14,30 e 16,30: Mastro Geppetto (dai 3 anni), Sartoria creativa (dai 6 anni), Scrivo a… Babbo Natale (per tutti), La cucina degli scarabocchi e La fabbrica dei colori di Hervé Tullet (dai 3 anni).

Si inizierà domani, alle ore 10 in piazza Urbani, con l’inaugurazione de “La Quarta di Scheggino”, mercato delle eccellenze territoriali. Alle ore 11 in piazza Urbani, il concerto “Natale in coro”, a cura della scuola primaria “G. Sordini” di Spoleto. Alle 11,30 si inizierà in piazza Urbani e piazzetta di Borgo con i laboratori degli Elfi gratuiti per bambini. Nel pomeriggio, dalle ore 15, nelle vie del borgo, La Casa di Babbo Natale, il Bazaar delle leccornie, la slitta di Don Matteo, l’ufficio postale del Polo Nord, il Trenino delle Favole, i giochi in piazza e Pompieropoli. Alle ore 15,30 in piazzetta di Borgo “Il Magico regno di Frozen”, mentre alle ore 16,30 in piazza Urbani “Regaliamo abbracci”, a cura della scuola dell’infanzia di Protte. Alle ore 17, allo spazio Arte Valcasana, “Torsolo”, spettacolo teatrale per famiglie e bambini a cura di “Il Laborincolo” (ingresso gratuito).

Si riprenderà domenica, alle ore 10 in piazza Urbani sempre con l’apertura de “La Quarta di Scheggino”, mercato delle eccellenze territoriali. Alle ore 11, sempre in piazza Urbani, “Acconciature al volo”, a cura de “Il Signore dei Capelli” (per tutta la giornata). Alle ore 11,30 in piazza Urbani e piazzetta di Borgo, riprenderanno laboratori degli Elfi gratuiti per bambini.

Nel pomeriggio, dalle ore 15, nelle vie del borgo, La Casa di Babbo Natale, il Bazaar delle leccornie, la slitta di Don Matteo, l’ufficio postale del Polo Nord, il Trenino delle Favole, i giochi in piazza e Pompieropoli. Alle ore 15,30 in piazzetta di Borgo “Il Magico regno di Frozen”, mentre alle ore 15,30 in piazza Urbani “La Banda di Babbo Natale”. Alle ore 17 per le vie del Borgo ci sarà “On the road” a cura di “Mabò band”.