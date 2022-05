Casa dell'Acqua a Ponticelli, la quarta a Città della Pieve - Tuttoggi

Il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese, l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio e Andrea Vitali responsabile gestione operativa per Umbra Acque, hanno rappresentato l’innovatività di questa Casa dell’acqua, “per stile grafico e modalità touch di funzionamento”.

In termini di sostenibilità negli ultimi tre anni a Città’ della Pieve l’approvvigionamento dalle Case dell’acqua locali ha consentito un risparmio di plastica di circa 30.000 chilogrammi, pari a 750mila bottiglie da 1,5 litri.



Per acquistare la chiavetta per usare la fontanella ci si può rivolgere al circolo CSAIN in via della Chiesa 5, dalle 15 alle 23,30 tutti i giorni della settimana. Umbra Acque ricorda inoltre che scaricando l’app WAIDY si può geolocalizzare la casa dell’acqua più vicina ed avere informazioni sulla qualità dell’acqua erogata.