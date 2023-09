Cartiere di Trevi, torna l’open day “Carta circuito”

Giornata che promuove il tema della raccolta differenziata e del riciclo. I visitatori potranno assistere a tutte le fasi produttive

Torna l’open day delle Cartiere di Trevi. A causa delle avverse condizioni meteo, l’appuntamento inizialmente previsto per sabato 23 è stato rimandato a domenica 1 ottobre.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno Cartiere di Trevi accoglie nella propria sede cittadini, clienti, partner e istituzioni in occasione dell’Open Day “CartaCircuito”, una giornata ormai tradizionale nata per promuovere il tema della raccolta differenziata e del riciclo. Guidati dal team dell’azienda, i partecipanti potranno assistere “in diretta” a tutte le fasi di lavorazione della carta nel suo processo di trasformazione da rifiuto a nuovo prodotto. Per i visitatori sarà anche possibile conferire rifiuti di carta e cartone direttamente al loro arrivo presso lo stabilimento, e ricevere al termine della giornata un omaggio realizzato con carta riciclata.

Protagonista la carta

Protagonista dell’evento è la carta nelle sue molteplici forme, da materia prima per nuovi prodotti sostenibili a risorsa preziosa anche per l’arte e la creatività. Eclettica e malleabile, la carta è infatti l’elemento principale che compone “Il tappeto delle intelligenze. Il riciclo tra carta, arte e simbologie artificiali”, un’installazione site specific ideata dagli artisti Franco Fiorillo e Carlo Nannicola, in mostra nello stabilimento in occasione dell’Open Day. L’idea nasce in collaborazione con il Centro per l’Arte Contemporanea Palazzo Lucarini Contemporary e rappresenta una connessione tra impresa e cultura verso un futuro sostenibile, testimoniando l’impegno di Cartiere di Trevi per la valorizzazione e la promozione del territorio trevano. L’esposizione proseguirà poi fino il 22 ottobre presso gli spazi della cappella gentilizia di Palazzo Lucarini, con ulteriori opere in carta riciclata. Non mancheranno nel corso della giornata diverse attività per i più piccoli, che potranno prendere parte a laboratori e giochi sul riciclo della carta, così da avvicinarsi in modo divertente al tema della sostenibilità ambientale.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione allʼOpen Day CartaCircuito: cartiereditrevi.com