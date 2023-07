Carta solidale acquisti, il Comune di Orvieto ai beneficiari: "Arriverà da Inps" - Tuttoggi.info

Le precisazioni dell'assessore: "In tanti ci chiamano ma a noi spetta solo la verifica anagrafixa"

Nelle prossime settimane i 217 cittadini del Comune di Orvieto beneficiari della Carta solidale acquisti 2023 dell’Inps riceveranno la comunicazione contenente i codici per il ritiro della card presso gli uffici di Poste Italiane.

“In questi giorni – afferma l’assessore alle Politiche sociali, Alda Coppola – i nostri uffici stanno ricevendo molte chiamate di cittadini che attendono dal Comune la Carta solidale acquisti ma, come è già stato spiegato, i beneficiari della card vengono indicati direttamente dall’Inps in base a precisi criteri. I Comuni non hanno nessuna competenza nell’individuazione dei soggetti che ne hanno titolo, ai Comuni spetta solo la verifica anagrafica sui nominativi comunicati e la notifica. Una volta ricevuto l’elenco dei 217 cittadini che hanno diritto alla Carta – prosegue – l’Ufficio di Cittadinanza invierà tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione contenente i codici con cui i cittadini potranno ritirare la card presso gli uffici postali. La carta, già carica del contributo di 382,50 euro, dovrà essere attivata entro il 15 settembre anche semplicemente effettuando un acquisto. In caso contrario potrà essere soggetta a decurtazione e blocchi da parte di Inps”.

L’Ufficio di Cittadinanza ricorda che saranno beneficiari della carta solidale acquisti tutti i cittadini appartenenti ai nuclei familiari con almeno 3 componenti, residenti nel territorio italiano con le seguenti priorità:

composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009

composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005

composte da non meno di tre componenti

iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Orvieto (Anagrafe comunale)

titolari di certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, non superiore ai 15.000 euro annui

Viene data priorità ai nuclei dove è presente almeno un minore nato entro il 31/12/2009.