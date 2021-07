“Ho scoperto che su YouTube si trova il debutto di Raffaella Carrà in un mio programma del 1969. Lei è giovane e bellissima, balla ma purtroppo cade. Si rialza e le viene fatto un bellissimo applauso. Si intuiva già allora che Raffaella sarebbe diventata una grande diva internazionale ma che non se la tirava”. Lo dice Renzo Arbore che le ha reso omaggio nella camera ardente in Campidoglio.

mpe/mgg