Caronte non si placa, caldo e afa insistono sull'Italia: le previsioni meteo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Caronte superstar nel corso della settimana appena iniziata, arriva una nuova fase di meteo di caldo anomalo per l'Italia; attenzione però, potranno verificarsi dei temporali di calore anche piuttosto forti.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che gli effetti più importanti di questa nuova avanzata dell'alta pressione di matrice sub-tropicale si avranno sulle temperature: infatti, vista l'origine delle masse d'aria (dall'interno del deserto del Sahara), oltre al tanto sole, ci aspettiamo una nuova impennata dei valori termici.

Tutto questo si tradurrà in una nuova fase meteo anomala: sono attese punte massime fin verso i 37-38°C (e localmente anche superiori) specie da martedì 6 in avanti. Favorite per questo clima rovente saranno le pianure del Nord, i settori tirrenici di Toscana e Lazio e le due Isole Maggiori, nonché la Puglia.

Attenzione però: specie nella prima parte di settimana potranno innescarsi i temibili temporali di calore. Infatti a causa della tantissima energia potenziale in gioco aumenta anche il rischio di eventi meteo estremi come grandinate e forti venti, che colpiscono aree ristrette ogni qual volta degli spifferi di aria fresca riescono a "bucare" lo scudo anticiclonico. Maggiormente a rischio in questo caso dovrebbero essere le aree alpine e le vicine pianure nonché le zone interne del Centro e del Sud.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 5 - Al Nord: temporali sui rilievi; sole prevalente altrove. Al Centro: temporali sui monti. Al Sud: rovesci sui rilievi; sul resto dei settori bel tempo prevalente

Martedì 6 - Al Nord: temporali pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: temporali pomeridiani in Appennino. Sole altrove. Al Sud: piogge sulla Calabria.

Mercoledì 7 - Diffusamente instabile sull'arco alpino, soleggiato sulle restanti zone. Al Centro: temporali di calore nell'interno. Al Sud: bel tempo prevalente.

TENDENZA: anticiclone africano Caronte sempre ben presente, tempo soleggiato e asciutto. Temperature in ulteriore aumento.