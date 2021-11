“Questo confronto è un’opportunità che definirei quasi unica, perchè oggi si scende sul territorio per parlare di ciò che si fa in Europa”. A dirlo è Marianna Caronia, deputata regionale della Lega, a margine del convegno ‘Fondi UE: una sfida per il sud’, organizzato con Identità e Democrazia a Palermo, presso l’hotel Federico II.

