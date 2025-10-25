 Carolyn Smith, l'appello a Ballando: "Da 10 anni lotto contro il tumore, fate prevenzione" - Tuttoggi.info
Carolyn Smith, l'appello a Ballando: "Da 10 anni lotto contro il tumore, fate prevenzione"

Carolyn Smith, l'appello a Ballando: "Da 10 anni lotto contro il tumore, fate prevenzione"

Sab, 25/10/2025 - 22:03

(Adnkronos) –
Carolyn Smith ha voluto lanciare un messaggio importante prima che iniziasse la gara di Ballando con le stelle. La giurata, infatti, prima di annunciare in pista il primo concorrente, ha interrotto il ritmo dello show per lanciare un appello alla prevenzione: “Fate prevenzione, non auguro a nessuno di vivere il viaggio che ho vissuto io. Sono 10 anni che lotto contro il tumore, fate prevenzione”, ha dichiarato Carolyn Smith che combatte dal 2015 contro un tumore al seno.  

L’appello è stato accolto da un lungo applauso dal pubblico in studio e dalla conduttrice Milly Carlucci che l’ha ringraziata per il suo coraggio: “Tu sei un esempio di forza, la nostra mitica Carolyn”, ha detto la conduttrice. 

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

