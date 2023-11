Caro voli, Schifani "Prezzi Ita ancora cari sconvolto da mal gestione" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato per convincere un vettore italiano di nuova costituzione che si sta dimostrando molto serio e puntuale, Aeroitalia, che si occupasse di servire il nostro territorio applicando delle tariffe accettabili. Questo vettore ha dimostrato non soltanto serietà e puntualità ma anche rispetto di impegni assunti”. Così Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, dove è stato annunciato uno sconto sul prezzo dei biglietti aerei ai residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità. “È un vettore in crescita – ha proseguito – che ha dato una scossa al mercato e a quel duopolio. L’altro vettore privato Ryanair ha ridotto i prezzi dopo l’ingresso nel mercato di Aeroitalia. Cosa che non si è verificata paradossalmente per la compagnia a capitale pubblico, Ita. Purtroppo è un fatto che mi amareggia moltissimo – ha concluso – verificare come il denaro pubblico venga così mal gestito da operatori che pur di sopravvivere espongono i cittadini a vessazioni di prezzo e nello stesso tempo a perdite continue, mi lascia veramente sconvolto”.

