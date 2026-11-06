Caro vita, 4 italiani su 10 tagliano la spesa per i viaggi - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Il caro vita cambia i programmi di viaggio degli italiani. Quattro italiani su dieci prevedono infatti di risparmiare su vacanze e soggiorni nei prossimi mesi, mentre il 34% ha già ridotto questa voce di spesa nell’ultimo trimestre. A fotografare la situazione è il sondaggio Confesercenti-Ipsos, secondo cui il 93% degli intervistati ha modificato le proprie abitudini di consumo per fronteggiare i rincari. Non soltanto viaggi più costosi, dunque, ma anche soggiorni rinviati, vacanze accorciate e maggiore attenzione alle offerte. Il rischio è che la minore capacità di spesa si traduca in un calo della domanda turistica, con ricadute su alberghi, strutture ricettive, ristoranti e attività legate all’accoglienza. Un segnale che preoccupa soprattutto in vista dei prossimi mesi: il turismo, insieme alla ristorazione e ai pubblici esercizi, è tra i comparti sui quali le famiglie intendono intervenire maggiormente per contenere le spese. Una tendenza che rischia di trasformare il viaggio e il tempo libero in un lusso sempre meno accessibile, penalizzando anche le economie dei territori che vivono di presenze turistiche.

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