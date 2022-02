Caro prezzi, le famiglie italiane pronte a forti rinunce e risparmi - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi mesi gli italiani si sono accorti dell’aumento generale dei prezzi di beni e servizi che ha una forte influenza nella loro economia familiare. Questo nuovo anno, per 3 cittadini su 4, sarà sinonimo di forti rinunce e risparmi, tuttavia rimane viva la speranza di un percorso di ripresa. Nel caso di ulteriori aumenti generali dei prezzi, le famiglie italiane sono pronte a ridurre le spese acquistando solo prodotti indispensabili, ma senza rinunciare alla qualità. In uno scenario di questo tipo, verrà sacrificato prima di tutto il tempo libero, limitando le uscite, il cinema, il teatro, insieme a viaggi e abbigliamento. Coloro che ridurranno anche la spesa di prodotti alimentari sono pronti a rinunciare soprattutto a beni più “costosi” come la carne e il pesce, seguiti da quei piccoli vizi come i dolciumi, le torte e i biscotti.Ulteriori sacrifici, quindi, che le famiglie italiane sono disposte ad affrontare, con la speranza che tutto questo contribuisca ad una ripresa e un ritorno alla normalità.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 09/02/2022 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

