Caro prezzi, Buttarelli "Il mondo dell'industria dia dei segnali" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Il 2024 potrebbe vedere quasi un raggiungimento degli obiettivi della Bce, con un’inflazione che si avvicina o poco superiore al 2%, per poi arrivare ad essere in linea con le previsioni. Per quanto riguarda il nostro settore, la distribuzione moderna, non è sufficiente un rallentamento dell’inflazione: noi stiamo coinvolgendo i nostri partner industriali per una riduzione dei prezzi”. Lo ha detto Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

