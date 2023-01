Caro carburanti, sciopero dei benzinai congelato - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Al termine dell’incontro tra i sindacati rappresentativi dei distributori e il governo sul caro carburanti, i sindacati hanno annunciato che lo sciopero già proclamato per il 25 e 26 gennaio è stato congelato in vista del tavolo tecnico convocato per martedì prossimo, 17 gennaio.

I sindacati, infatti, hanno deciso di prendere tempo riservandosi di valutare ed esprimere un giudizio più completo sul decreto legge in attesa della sua pubblicazione sottolineando che c’è stata massima collaborazione. Inoltre, il tavolo sarà basato su tutti i temi emergenziali del settore.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Condividi su: