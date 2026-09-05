Caro carburanti, Pichetto "Aiuti mirati? Uffici stanno lavorando" - Tuttoggi.info

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Caro carburanti, Pichetto “Aiuti mirati? Uffici stanno lavorando”

ItalPress

Caro carburanti, Pichetto “Aiuti mirati? Uffici stanno lavorando”

Sab, 05/09/2026 - 20:03

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CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – A proposito del Dl energia sugli aiuti mirati, legati al caro carburante, “gli uffici stanno lavorando, 25 giorni potrebbero essere sufficienti per trovare una soluzione”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin appena arrivato al Forum Ambrosetti.
“Stiamo lavorando anche rispetto a quello che riguarda lo scostamento e quindi la verifica delle compatibilità delle misure va fatta in rapporto anche tecnico con l’Unione Europea. Siamo solo al 5 di settembre, quindi 25 giorni potrebbero anche essere sufficienti. Ma non sono tempi che dettiamo totalmente noi, vanno in qualche modo condivisi”. xm4/abr/azn

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