Caro bollette, Bardi a Governo "Per la Basilicata è vera urgenza" - Tuttoggi

“Ho scritto una lettera al Presidente del Consiglio, Mario

Draghi, e al Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo

Giorgetti, per chiedere un rapido intervento a sostegno delle

famiglie e delle imprese, che dopo la pandemia non possono

certo sostenere l’impennata dei costi dell’energia”. Lo afferma in un videomessaggio su facebook il Presidente della regione Basilicata, Vito Bardi. pc/gtr