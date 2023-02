La Regione Puglia prosegue il suo percorso teso a destagionalizzare il turismo in entrata. Ecco perché l’amministrazione ha scelto di investire sul Carnevale, un appuntamento che richiama antiche tradizioni in tutto il territorio e potenzialmente può attirare un vastissimo numero di visitatori. Ne è convinto anche l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane, che assicura come la Regione Puglia stia “ampliando sempre di più la sua offerta turistica”. xa2/vbo/gsl