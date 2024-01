Carnevale Sant’Eraclio, musica e coreografie per i Corsi mascherati

Musica, coreografie e tradizione per l'apertura dei Corsi mascherati della 61esima edizione del Carnevale dei ragazzi di Sant'Eraclio

Nella 61esima edizione musica di pregio, coreografie spettacolari e solidarietà per le parate del Carnevale dei ragazzi di Sant’Eraclio. Ad aprire i Corsi mascherati saranno l’Over Soul Street Band (28 gennaio), l’Associazione Filarmonica di Lama (4 febbraio) e gli Sbandieratori e i Musici della Città di Foligno insieme alle “New Lady Spartanes” di Acquasparta (11 febbraio). Gli “Over Soul Street Band” si sono fatti apprezzare per le eccellenti performance musicali in svariate manifestazioni: Porretta Soul Festival, Trasimeno Blues di Castiglione del Lago, San Valentino in Jazz a Terni, Sarteano jazz & Blues, Città del Natale a Arezzo, Eurochocolate a Perugia, la Notte Bianca di Siena e Narni Scalo e il Carnevale di Foiano della Chiana.

I Corsi mascherati

Nelle vie dell’antico borgo dei Trinci eseguiranno anche un repertorio di brani da James Brown a Aretha Franklin a Stevie Wonder a Otis Redding, Ray Charles e Earth, Wind & Fire. L’Associazione Filarmonica Lama negli anni si è distinta per innumerevoli iniziative artistiche di notevole spessore dalle partecipazioni alle trasmissioni tv “Piacere Raiuno” e “Domenica in” o alle celebrazioni del Columbus Day di Chicago o alla Sala Nervi nella Città del Vaticano ricevuta in udienza da Papa Giovanni Paolo II. Senza dimenticare i concerti a Mosca e Leningrado, Vienna, Salisburgo, Norvegia e l’esibizione all’ EuroDisney di Parigi ma anche al Carnevale di Fano, Cento e Viareggio o ai parchi “Italia in miniatura” e “Mirabilandia”. A Sant’Eraclio sotto la guida artistica affidata al maestro Giovanni Comanducci proporranno un vario repertorio che spazia dalle marce da parata ad arrangiamenti di famosi brani pop, funky e rock.

Gli Sbandieratori e Musici di Foligno

Nel terzo Corso mascherato “Gli Sbandieratori e i Musici di Foligno” che vantano alcuni titoli di campioni d’Italia Assolo Musici Under 15 e 18 della Lega Italiana Sbandieratori, saranno accompagnati dalle “New Lady Spartanes” majorettes “solidali” che per portare avanti il sogno di Claudia Albini morta prematuramente a 31 anni, hanno già raccolto 70.000 euro destinati all’acquisto di apparecchiature elettromedicali per l’azienda ospedaliera di Terni. Il celeberrimo spazio enogastronomico dell’“Osteria del Carnevale” aprirà i battenti il prossimo 24 gennaio e si protrarrà sino al 13 febbraio “martedì grasso” nei locali della Taverna del rione Badia dell’Ente Giostra Quintana in via Gentile da Foligno.