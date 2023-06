Carnevale estivo di Sant'Eraclio, al via la seconda edizione

Firmata convenzione tra Carnevale e Comune

Conto alla rovescia per la seconda edizione del “Carnevale estivo di Sant’Eraclio”, in programma da giovedì 22 giugno a domenica 2 luglio. Undici serate di spettacoli con ingresso gratuito, durante le quali sarà attiva anche l’Osteria del Carnevale. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, e l’assessore al turismo Michela Giuliani. Il cartellone degli eventi è stato illustrato dal presidente Fabio Bonifazi affiancato dalla vicepresidente Valentina Tosti.

Le serate clou

Fiori all’occhiello dell’appuntamento carnevalesco estivo, saranno la serata Paiper Family con CarlinoMix, Carlo Marini e le Paiperine, in calendario per sabato 1 luglio; la ‘Corrida di Sant’Eraclio’ con artisti allo sbaraglio condotta da Mauro Silvestri lunedì 26 giugno, e gran finale domenica 2 luglio con la ‘Fiera delle Meraviglie’, giochi di fuoco, fachiri, ballerine volanti e spettacolo itinerante all’interno del castello, con la sfilata dei carri allegorici e mascherate alle 22 per le vie di Sant’Eraclio.

La convenzione

Con l’occasione è stata illustrata anche la nuova convenzione tra l’Amministrazione Comunale ed il Carnevale di Sant’Eraclio. “Abbiamo fortemente voluto realizzare questa convenzione, con la quale il Comune di Foligno si impegna concretamente a sostenere l’attività del Carnevale di Sant’Eraclio assegnando uno stanziamento di ventimila euro ogni anno per cinque anni – ha sottolineato il sindaco Stefano Zuccarini – questo consentirà agli organizzatori ed ai volontari di poter programmare al meglio e con assoluta tranquillità il grande lavoro che la manifestazione richiede. Vuole essere anche il giusto riconoscimento ad una delle eccellenze di Foligno, in termini di aggregazione sociale intergenerazionale, di cultura e di promozione territoriale. Il Carnevale di Sant’Eraclio è sempre stato vicino alle esigenze della città, basti ricordare la partecipazione all’evento ‘Viva la Befana’ a Città del Vaticano, alle Giornate Dantesche o in occasione del Capodanno e de I Primi d’Italia”. Parole di apprezzamento e ringraziamento sono state espresse dal presidente Fabio Bonifazi che ha riconosciuto il grande sforzo e la fondamentale vicinanza dell’amministrazione comunale.