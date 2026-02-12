 Carnevale motore dell'economia, giro d'affari da 1,5 miliardi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Carnevale motore dell’economia, giro d’affari da 1,5 miliardi

ItalPress

Carnevale motore dell’economia, giro d’affari da 1,5 miliardi

Gio, 12/02/2026 - 18:02

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Il Carnevale “motore” dell’economia di fine inverno. Secondo una stima della CNA, tra turismo, dolci tipici e maschere il giro d’affari supera 1,5 miliardi di euro, coinvolgendo imprese e filiere che vanno dall’accoglienza alla ristorazione, dall’artigianato al commercio. Nei giorni clou, tra giovedì e martedì grasso, quasi 2 milioni i visitatori nei principali centri in cui si celebra: tra pernottamenti e indotto la spesa collegata al turismo supera 500 milioni, con la presenza di stranieri in crescita. Venezia resta la meta più “pesante” in termini economici, con un impatto stimato di oltre 200 milioni, seguita da Viareggio con circa 80 milioni. Numeri rilevanti anche per altri Carnevali storici come Ivrea e Fano, e poi Putignano, Cento, Acireale, Sciacca, Sappada e Mamoiada. A fare massa critica, però, è soprattutto la tavola: i dolci di Carnevale valgono circa 900 milioni di euro, con vendite partite già da metà gennaio. E nel conto rientrano anche i travestimenti: tra maschere tradizionali e costumi per bambini, il mercato dei costumi muove circa 180 milioni. Un mix che trasforma la tradizione in domanda, lavoro e fatturato per migliaia di attività.
abr/azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!