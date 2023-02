Carnevale Magionese, spettacoli e maschere animano il centro | Foto

I gruppi mascherati si sono, inoltre, esibiti in brevi performance per partecipare al nuovo contest “La mascherata di Toni”, concorso che ha visto come miglior gruppo del Carnevale Magionese 2023 quello realizzato dal gruppo teatrale “Regalmente ma non troppo” di San Feliciano Magione, con il tema “Galleria d’Arte”.

La giuria era composta da Alessia Casoni di Umbria Tua Tourism, blogger ed instagrammer, Cinzia Rosini, costumista per la Compagnia Teatrale Magionese e l’artista Giorgio Lupattelli; presidente Moreno Chiacchiera, illustratore ed accademico di Merito all’Accademia di Belle Arti di Perugia.

I gruppi che hanno partecipato al contest sono stati: Atletica Avis con “Emoji in corsa”; la scuola di danza Altrove, corso di Pole Dance Kids con “Mercoledì Addams”; le scuole dell’infanzia del Circolo Didattico di Magione, plessi di Casenuove, Villa e Magione col tema “C’è un grande prato verde, la bellezza della biodiversità”, la scuola primaria di Villa-Soccorso con “Scuola dei primitivi”, la classe 2A e 4A del capoluogo con, rispettivamente, “Accipolline, le api e gli apicoltori” e “Lezione di storia: l’Antico Egitto”. Infine, “Il meraviglioso mondo di Peter Pan” è stato il tema scelto dalla Scuola per l’infanzia Giuseppe Danzetta, sempre di Magione.

Il Carnevale Magionese è stato organizzato dall’Associazione Turistica Pro Magione, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con gruppi e associazioni: Filarmonica “G. Biancalana” e Majorettes di Magione, Segavecchia, Laboratorio Teatrale del Martedì, CISA e Unitre, Arci e Soms, Avis e Atletica Magione, Spazio Genitori, Circolo Didattico di Magione, Scuola dell’Infanzia G. Danzetta e Cooperativa Polis (CAG Progetto ITI Trasimeno Sociale).