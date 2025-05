Carmelo Fabio D’Antoni approda nella Calabria Sacra - Tuttoggi.info

Abbraccio Divino: l’amor che move il cielo di Carmelo Fabio D’Antoni entra al MuDOP

Nel cuore sacro di Oppido Mamertina, Carmelo Fabio D’Antoni consacra la sua arte con un’icona di luce e carne. Un’opera che si fa preghiera visibile.

Nel silenzio dorato d’un pomeriggio di giugno, sotto le volte antiche che narrano fede e tempo, un’opera nuova si schiude nel grembo del MuDOP – Museo Diocesano di Oppido Mamertina-Palmi. È un parto d’anima e di mano, un’“Abbraccio Divino” si mostra, respira, accoglie e redime. Con questo gesto alto, Carmelo Fabio D’Antoni affida alla Calabria sacra un tassello vivo del suo cammino d’artista e d’uomo, scolpendo nel tempo una pagina nuova, intrisa di spiritualità e visione. Nel giorno del 7 giugno 2025, tra voci e sguardi raccolti all’interno di una collettiva internazionale, il Museo accoglierà ufficialmente nella propria collezione permanente la Madonna con Bambino nata dalla sensibilità luminosa del maestro. Un evento straordinario, una veglia d’arte e d’anima in cui la pittura si è fatta carne e contemplazione. “Abbraccio Divino” spiega D’Antoni, “è nato da una necessità interiore: rendere visibile la bellezza che salva, l’amore che protegge, la spiritualità che ancora può guidare”. E in queste parole già si legge il cuore del suo fare, che è ben più di una semplice decorazione, è rivelazione. La tela, o meglio, il sacro spazio da essa evocato, si pone come una mirabile sintesi tra la visione medievale dell’icona e un sentire modernissimo, in cui la maternità di Maria è “incarnata”. Lo sguardo della Vergine, colmo di silenziosa presenza accoglie la realtà, la prende tra le braccia, la consola. Il Bambino, Redentore e germoglio, porta nel volto una speranza che sa di attesa e resurrezione. D’Antoni, come unico stilnovista del visibile, attinge alla tradizione, la rifonda. Non rinuncia all’aurea semplicità delle forme sacre, le colora d’intimo ardore. Il suo tratto è filigrana d’affetti, geometria dell’amore. Qui, il divino si manifesta per prossimità: Dio si fa gesto, carezza, umanità. Il MuDOP, che da anni custodisce la fede iconica e il patrimonio devozionale del Sud, accoglie questa nuova opera come un segno del presente che sa ascoltare il passato. In una terra dove le immagini sono pane spirituale, l’“Abbraccio Divino” di Carmelo Fabio D’Antoni non rappresenta un’aggiunta, è una voce che risponde, che integra, che continua. “Sono onorato che quest’opera trovi dimora in un luogo che custodisce la fede, la memoria e l’identità del Sud. Il MuDOP è un presidio culturale straordinario, dove l’arte non è solo esposta, ma vissuta.” Così afferma l’artista, con quella umiltà che è propria dei creatori sinceri. In fondo, chi dipinge la luce si fa tramite, si fa preghiera. E in questa epoca spesso sorda al silenzio, in un tempo che divora immagini ma teme i simboli, l’opera di D’Antoni è un atto di resistenza poetica, un invito alla contemplazione. È pittura che si fa parola sacra, icona che bussa al cuore e interroga. Con l’ingresso nel MuDOP, D’Antoni apre una liturgia di senso, dove ogni spettatore è chiamato a vedere, a sentire, a ricordare che “l’arte, se è vera, è un atto di amore. E l’amore, quando è autentico, cerca sempre casa.”

E così questa Madonna, frammento del cuore dell’artista, trova la sua dimora eterna tra le pietre e gli ori del Museo, portando nel grembo una promessa antica e sempre nuova: che la bellezza salva, e che il vero abbraccio divino è quello che ogni giorno ci attende, nascosto nel volto di chi ama.

“Lascio questa mia Madonna” conclude, “come si lascia un frammento del proprio cuore in un tempio”.





Nato a Catania, Carmelo Fabio D’Antoni è un artista che si è saputo ispirare alla tradizione della pittura classica preraffaellita, alla poesia e alla sensibilità del Dolce Stil Novo, fondendoli in un suo personalissimo messaggio legato alla contemporaneità della società moderna. Fin dalle prime esperienze formative nelle antiche botteghe d’arte, ha appreso i segreti delle tecniche tradizionali per poi reinventarle in chiave moderna, fondando una corrente pittorica, di cui al momento è l’unico rappresentante, che celebra la figura femminile. Il Maestro Carmelo Fabio D’Antoni matura la sua vena artistica nel prezioso contesto della sua terra , nutrendosi di secoli di storia e di cultura qui presenti. Poliedrico per definizione, cresce nelle botteghe dei più grandi maestri contemporanei, sperimentando tecniche e stili che lo hanno portato a trovare il suo percorso nella sublimazione della figura femminile. Nel 2017 si accosta al Sommo Poeta Dante Alighieri, creando opere ispirate alla Divina Commedia. L’Artista si accosta così al pensiero letterario “Stilnovista”, e decide di riprenderne la filosofia fondando una corrente pittorica . La sua personale crescita, travagliata e sofferta, lo ha portato a conquistare, malgrado la sua giovane età, massimi livelli. La storia lo ricorderà sempre come l’uomo sceso all’inferno passando per i 4 elementi fino a giungere alla sua massima levatura di “Pittore del Dolce Stil Novo”. Sua è la frase coniata “ La massima espressione dell’arte è la forza della Donna” L’Artista ha colto il valore spirituale della forza del vero amore, la donna, sublimandolo nelle sue tele. Uomo sensibile e rispettoso, da sempre contraddistinto da uno spirito elevato, il D’Antoni sa cogliere il bello nelle forti e accese espressioni degli occhi seducenti e ammalianti, ma mai volgari dei suoi soggetti, che trasforma in donne mitologiche e storiche. Dalla Grecia alla Scandinavia, passando per l’Europa e L’Inghilterra, l’artista trasforma le sue modelle, alcune volte uscite dalla sua fervida immaginazione, in immortali guerriere, vive e sacre, eteree guardiane del suo tratto sempre preciso e disciplinato . Negli anni la carriera del Maestro si è evoluta in una costante e continua crescita nel mondo artistico internazionale esponendo in vari Musei, Fondazioni e Gallerie a Roma, Firenze,Torino Messina ,Bonn, Baden Baden, Colonia, Berlino, Chicago, Los Angeles, Miami, Vienna, Bruxelles, Praga, Sofia, Spoleto, Perugia, Andria, Foggia, Catania, Siracusa, Palermo ecc.

Luogo: Museo, Museo Diocesano di Oppido Mamertina-Palmi, OPPIDO MAMERTINA, REGGIO CALABRIA, CALABRIA