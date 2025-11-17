 Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, Gualtieri "Una giornata bellissima" - Tuttoggi.info
Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, Gualtieri "Una giornata bellissima"

Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, Gualtieri "Una giornata bellissima"

Lun, 17/11/2025 - 21:02

ROMA (ITALPRESS) – “È stata una giornata bellissima ed emozionante perché Carlo ama tantissimo Roma e i romani ed è ricambiato. C’è stato un affetto travolgente che ha reso le tappe del nostro giro straordinarie e commoventi”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha accompagnato oggi Verdone, primo cittadino di Roma, nel giorno del suo compleanno. “È rimasto colpito dai bambini che al parco di Villa Gordiani lo hanno abbracciato. Non e stata una passerella ma un giro vero dentro Roma e i quartieri, soprattutto più periferici, in cui ha portato amore, speranza ed empatia”. “Ha fatto delle proposte su cui stiamo ragionando. Per esempio stiamo valutando la possibilità, dentro la riqualificazione di via veneto, di realizzare un mercatino di libri e di antiquariato all’inizio di Villa Borghese”. Inoltre, ha concluso: “Poi ci ha dato una bellissima idea, che non rivelo, su una sala cinematografica chiusa e su come si potrebbe riqualificare. È venuto non solo con lo spirito di chi veniva festeggiato ma si è messo nei panni del sindaco e ha presentato delle idee molto interessanti su cui lavoreremo”.

