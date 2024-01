Carlo Conti con Alia Multiutility per il decoro delle città - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – Uno spot sul decoro urbano con un protagonista d’eccezione. E’ la nuova iniziativa di Alia Multiutility: un progetto di comunicazione sociale con la partecipazione straordinaria del conduttore toscano Carlo Conti, volto Rai molto amato dal pubblico televisivo, che ha realizzato il progetto a titolo completamente gratuito. Lo spot, giocato sullo slogan “Rispettando le nostre città rispettiamo noi stessi”, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini della Toscana sull’importanza del decoro urbano, ossia sul valore della bellezza e della tutela degli spazi cittadini, soprattutto nelle loro parti di uso comune, che significa soprattutto salvaguardare la convivenza civile, la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini.Nel nuovo spot, prodotto in quattro differenti versioni e presentato questa mattina negli spazi Giunti-Odeon di piazza Strozzi a Firenze, Carlo Conti dialoga con due figure iconiche: Leonardo da Vinci e Monna Lisa. Una scelta creativa che, in modo brillante e coinvolgente, richiama l’importanza, per la Toscana, di non perdere mai il contatto con il proprio grande passato e di continuare a percorrere, anche nel presente, la strada della bellezza e dell’eccellenza, qualità che appartengono alla più profonda identità della nostra regione, apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo.“E’ stato un onore e un piacere raccogliere questo invito di Alia. Per me è stato gratificante ideare e realizzare un progetto di sensibilizzazione utile a mantenere belle e decorose le nostre città, in particolare la mia Firenze, il mio luogo del cuore, nel quale sono nato e in cui ho scelto di vivere con la mia famiglia”, dice Carlo Conti. “Questo spot è pensato naturalmente per tutti, ma in particolar modo per i bambini, per i più piccoli, ai quali vogliamo arrivare in modo semplice e immediato, con un messaggio che, sono sicuro, loro sapranno cogliere in tutta la sua importanza. Il futuro è dei bambini ed è a loro che dobbiamo passare messaggi e insegnamenti che li aiutino a sviluppare il senso civico e a capire l’importanza del bene comune”.Oltre ad esserne il protagonista, Conti ha ideato e scritto gli spot di questo progetto di comunicazione sociale che mira a un coinvolgimento attivo dei cittadini. Dietro la regia di Leonardo Scucchi, durante una passeggiata surreale, Conti incontra Leonardo Da Vinci e Monna Lisa, interpretati dagli attori Alessandro Riccio e Piera Dabizzi. Al centro dei loro dialoghi, la cura e l’attenzione che i cittadini riservano alle città in cui abitano. In particolare, i tre commentano i comportamenti di alcuni incivili, interpretati dagli attori Massimiliano Galligani (che insieme ad Alessandro Riccio è protagonista dell’ultimo film di Leonardo Pieraccioni, nelle sale da giovedì scorso), Anna Serena, Daniele di Massa e Lilli de Pascale che, secondo i quattro diversi “soggetti” degli spot, abbandonano i rifiuti fuori dai cassonetti, non utilizzano i cestini pubblici, non raccolgono le deiezioni dei propri cani, non puliscono gli avanzi di un pic-nic. I cittadini maleducati, colti sul fatto, se ne vergognano, e invitati a rispettare le regole, rimediano adottando comportamenti corretti.“Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni della storia, e la Monnalisa, uno dei suoi capolavori più celebri, rappresentano l’arte, la bellezza e la perfezione che nelle nostre città possono essere raggiunte soprattutto grazie a una cura e un’attenzione speciale verso il nostro patrimonio comune.Carlo Conti, a cui va la nostra riconoscenza e un immenso grazie per la decisione di partecipare a questo progetto a titolo completamente gratuito, è un testimonial d’eccezione per un messaggio di appartenenza e orgoglio che spinge i cittadini a prendersi cura dei luoghi in cui vivono”, commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility.“Il decoro e la cura degli spazi comuni sono temi centrali che la nostra comunicazione metterà al centro per tutto l’anno”, dichiara Giuseppe Meduri, Direttore Relazioni esterne e Comunicazione di Alia. “Lavoriamo perchè su questo ci sia il massimo coinvolgimento attivo delle persone. Siamo orgogliosi di annunciare questo progetto speciale, che offrirà ai nostri concittadini un testimonial di eccezione molto amato e riconoscibile. Un professionista straordinario, un toscano e fiorentino Doc, che vive ancora oggi su questo territorio e che ha voluto donare il suo impegno volontario per questo progetto di comunicazione sociale dedicato a salvaguardare la tanta bellezza di cui siamo circondati”.Lo spot realizzato da Alia insieme a Carlo Conti è visibile a partire da oggi sul canale YouTube di Alia e sui canali social aziendali (Facebook, Linkedin, Instagram, TikTok, Twitter e Threads), mentre a partire dai prossimi giorni sarà presente anche sulle principali tv e sui principali siti di informazione on line dei territori di Firenze, Prato e Pistoia.

– Foto ufficio stampa Alia –

(ITALPRESS).