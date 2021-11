Da Carit oltre mezzo milione per contrastare povertà ed emarginazione sociale - Tuttoggi

I finanziamenti della Fondazione andranno a rafforzare l'azione di importanti realtà associative del Terzo settore, ecco i progetti deliberati

La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha deliberato alcuni progetti per contrastare povertà e disagio sociale per un importo di 549.882 euro.

“Si tratta di finanziamenti – ha spiegato il presidente della Fondazione Luigi Carlini – che vanno a rafforzare l’azione di importanti realtà associative del Terzo settore, impegnate nel contrasto alla povertà materiale, formativa e sociale, fenomeni particolarmente diffusi in quei segmenti della popolazione più colpiti dalle conseguenze della pandemia. La solitudine delle persone anziane, o la rinuncia a un’attività sportiva sono le spie di un impoverimento sociale che va arginato e combattuto prima della sua degenerazione”.

I progetti deliberati prevedono un contributo di 60 mila euro alla Società Cooperativa sociale Actl-Terni per le attività di acquaticità e nuoto per tutti; all’Associazione Nuova vita Onlus, impegnata nel contrasto della solitudine, vanno 22.900 euro; alla E.Di.T, educazione e diritti, sono stati assegnati 59.860 euro; 18.549 euro al Centro socio-culturale “Il Palazzone”; il progetto di Noità, associazione di promozione sociale, è finanziato con 59.697 euro; all’associazione “l’Aiutarella”, che opera nello stesso settore, vanno 71.050 euro.

Per la rete sociale Arrone sono previsti 52.795 euro; ammonta a 72.000 euro il finanziamento per l’ascolto, assistenza e aiuti alimentari svolto dall’impresa sociale Odv di Terni; allo Spazio Famiglia di Amelia sono stati concessi 38.076,56 euro; sono 62.558,34 euro quelli assegnati a Demetra, associazione per la promozione sociale; al centro socio culturale per anziani del quartiere Polymer di Terni sono infine stati assegnati 32.387 euro.