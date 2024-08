Carini-Khelif, Mussolini: "La donna non piange e si ritira, ma combatte e vince" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Alessandra Mussolini si schiera 'contro' Angela Carini e vorrebbe essere come Imane Khelif. L'ex europarlamentare, con un post su X, si esprime sul caso che sta monopolizzando il dibattito alle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile azzurra Angela Carini ha abbandonato il match di boxe contro Imane Khelif, atleta algerina intersex che un anno fa è stata esclusa dai Mondiali e che è stata ritenuta idonea dal Cio e ammessa ai Giochi. Carini, dopo il verdetto di ieri, è crollata in lacrime sul ring.

"La donna non piange e si ritira, ma combatte e vince", scrive Mussolini. "Sai quante donne in tante circostanze di pericolo vorrebbero essere come l'atleta algerina, me compresa", aggiunge abbinando al post gli hashtag #Kehlif #OlympicGamesParis2024 #Parigi2024.