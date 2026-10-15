Cargo aereo, Maderna (Anama) "Italia perde traffico a vantaggio di altri paesi" - Tuttoggi.info

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Cargo aereo, Maderna (Anama) “Italia perde traffico a vantaggio di altri paesi”

ItalPress

Cargo aereo, Maderna (Anama) “Italia perde traffico a vantaggio di altri paesi”

Gio, 15/10/2026 - 17:02

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MILANO (ITALPRESS) – Le nuove tariffe sui pacchi extra-Ue rischiano di penalizzare ulteriormente il cargo aereo italiano, già alle prese con il rallentamento dell’e-commerce e le difficoltà legate alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. A lanciare l’allarme è Paolo Maderna, presidente di ANAMA, l’Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, intervistato da Italpress. “Anche solo l’annuncio dei 2 euro di handling iniziali, fatto alla fine dell’anno scorso, aveva già portato una riduzione di più del 30% del traffico in Italia”, sottolinea Maderna, aggiungendo che “Molti traffici sono stati dirottati, quindi il sistema Italia ha perso traffico”.

col5/gsl

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