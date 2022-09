sat/gsl

“E’ facile sbraitare nei comizi con proclami sulla riduzione delle tasse, più difficile è ridurre davvero le tasse come ha fatto il governo Draghi, con un taglio di 8 miliardi di euro di Irpef e Irap”. Lo dice in un video su Facebook il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna.