Cardinale Zuppi "Allenatori costruttori di speranza" - Tuttoggi.info

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Gli allenatori sono costruttori di speranza, perché guardano al futuro, preparano il futuro, aiutano a trovare il futuro, a pagare anche il prezzo perché il futuro viene dallo sforzo, dall’allenamento, dal tirar fuori la parte migliore di sé, dal saper affrontare le delusioni. Insieme cerchiamo di trovare il meglio per i ragazzi e le ragazze e crediamo insieme che ci sia un futuro migliore del nostro presente”. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente Cei, a margine dell’incontro “Allenare la speranza” a Bologna, moderato dal giornalista e presidente della Lega Pro Matteo Marani.

xt1/glb/gtr