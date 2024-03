Carceri, Mattarella "Intervenire su sovraffollamento e assistenza" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono altri ostacoli che gravano sul vostro compito e le vostre attività. Ostacoli che richiamano il compito di altre istituzioni: dal sovraffollamento carcerario che rende difficile il vostro lavoro molto più di quanto non dovrebbe essere, alle carenze di organico che pesano sovraffaticando il compito di ciascuno di voi a quello che è in questo momento un elemento prioritario: l’esigenza di assistenza sanitaria dentro agli istituti penitenziari che è una esigenza diffusa, ampia, indispensabile, la mancanza della quale fa sì che su di voi ricadano esigenze e richieste che non rientrano nei vostri compiti e nelle vostre funzioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla polizia penitenziaria ricevuta al Quirinale. “Per questo – aggiunge – è indispensabile che si affronti sollecitamente quest’aspetto di un’efficace assistenza sanitaria dentro gli istituti penitenziari. Questi aspetti richiedono interventi urgenti: il completamento di organici, il sovraffollamento e sopra ogni cosa l’assistenza sanitaria. Il numero dei suicidi nelle carceri dimostra come sia importante e indispensabile affrontarlo immediatamente con urgenza”.

