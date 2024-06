Carcere Terni, il Comandante Fabio Gallo ai saluti: arriva una donna al comando - Tuttoggi.info

Carcere Terni, il Comandante Fabio Gallo lascia Vocabolo Sabbione dopo 16 anni. Al suo posto arriva Vanda Falconi

Il personale della Casa Circondariale di Terni, saluta il Comandante del Reparto Dirigente Fabio Gallo che, dopo sedici anni di servizio svolto con spirito di sacrificio e passione, assume provvisoriamente un nuovo incarico. Il Dott. Fabio Gallo nel corso di questi anni, ha attivato proficue collaborazioni con le istituzioni locali, le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie e apprezzato da tutti per la sua disponibilità e la continua presenza nella gestione dell’ordine e della sicurezza dell’istituto ternano. Il nuovo Comandante dell’istituto di Terni sarà il Primo Dirigente Vanda Falconi alla quale vanno i nostri migliori auguri. Il Direttore Luca Sardella – dichiara – “ringrazio il Comandante per il lavoro svolto in questi anni e per la nuova sfida lavorativa che lo attende, del quale sarà pienamente all’altezza, gli auguriamo un sincero buon lavoro”.