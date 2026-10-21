Carburanti, Salvini “Sbloccati fondi per un miliardo, da oggi pagamenti” - Tuttoggi.info

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Carburanti, Salvini “Sbloccati fondi per un miliardo, da oggi pagamenti”

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Carburanti, Salvini “Sbloccati fondi per un miliardo, da oggi pagamenti”

Mer, 21/10/2026 - 11:32

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ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati sbloccati fondi per più di 1 miliardo per l’aiuto contro il caro carburante per gli autotrasportatori, da marzo a tutto ottobre. Siamo riusciti a coprire uno sforzo enorme, e non penso che in Europa altri governi siano riusciti a fare altrettanto, il 70% dei maggiori costi; quindi, con un prezzo fisso del gasolio per chi lo usa per lavoro. L’obiettivo è arrivare a fine anno sperando che queste due maledette guerre finiscano. Ma da oggi, dopo un lavoro durato settimane, e sono arrivate 32 mila domande, cominciano i pagamenti per quasi mezzo miliardo. E’ qualcosa di importante. A questo si aggiungono 590 milioni per gli autotrasportatori che cambiano i mezzi”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Radio Anch’io su Rai Radio1.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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