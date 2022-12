Carabinieri Terni, consegnati riconoscimenti ad alcuni militari del Comando Provinciale - Tuttoggi

Invece, al maresciallo maggiore Gabriele Stroppa, addetto al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, un compiacimento del comandante provinciale, per l’elevata professionalità, l’acume e il non comune senso del dovere dimostrati quando, libero dal servizio, ha individuato e tratto in arresto un extracomunitario sul quale pendeva un ordine di carcerazione per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio.