 Carabinieri, Luongo ricorda Legrottaglie "La sua eredità vive" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Carabinieri, Luongo ricorda Legrottaglie “La sua eredità vive”

ItalPress

Carabinieri, Luongo ricorda Legrottaglie “La sua eredità vive”

Mar, 12/08/2025 - 15:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Carlo non è più tra noi, ma la sua eredità continua a vivere. Oggi, in questa solenne cerimonia, non compiamo soltanto un atto dovuto di riconoscimento istituzionale. Celebriamo l’essenza stessa di ciò che significa essere Carabiniere”. Lo ha detto il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, nel corso dell’incontro con i familiari del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana il 12 giugno scorso nel suo ultimo giorno di servizio. “Celebriamo i valori immutabili che Carlo ha incarnato fino all’ultimo respiro”, ha aggiunto Luongo.

sat/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!