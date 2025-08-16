 Carabinieri in visita alla vedova della medaglia d'oro Dimitri Rei - Tuttoggi.info
Carabinieri in visita alla vedova della medaglia d’oro Dimitri Rei

Redazione

Carabinieri in visita alla vedova della medaglia d’oro Dimitri Rei

I Carabinieri consegnano una lettera alla vedova di Dimitri Rei da parte del Generale Salvatore Luongo. Il ricordo commosso dell'Arma
Sab, 16/08/2025 - 11:54

Nei giorni scorsi, il Comandante Provinciale Carabinieri di Terni, Col. Antonio De Rosa, unitamente al Comandante della Compagnia Carabinieri di Amelia, Magg. Laura Protopapa, in ricordo del compianto Brig. Demitri Rei, in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Amelia (TR), tragicamente scomparso dopo una lunga malattia in data 11 maggio 2025, ha incontrato la vedova, signora Michela Armadori ed i figli Lorenzo e Marianna.

Il Comandante Provinciale, facendosi portatore della vicinanza di tutti i Carabinieri, ha consegnato una lettera ai familiari che, il Signor Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha voluto inviare agli stessi unitamente alla medaglia d’oro in ricordo del militare, predisposta dal Fondo Assistenza, Previdenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri.

Nell’emozionante incontro, durante il quale il Col. De Rosa ha espresso un deferente pensiero di vicinanza alla famiglia, è stato ricordato quanto, il compianto Brigadiere, abbia rappresentato un punto di riferimento per i militari, con i quali ha collaborato nei suoi 37 anni di onorato servizio, e per la comunità verso la quale ha continuamente dimostrato incessante disponibilità.

Nell’occasione, la signora Michela, ha espresso sentimenti di ringraziamento verso il Comandante Provinciale e tutti i Carabinieri per l’affetto e la vicinanza mostrati loro e per la quotidiana opera al servizio della comunità.

