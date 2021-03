Carabiniere positivo al Covid viola isolamento, multato dalla Polizia Locale - Tuttoggi

Il Carabiniere in servizio nel senese sarebbe stato riconosciuto da un'amica che avrebbe poi allertato gli addetti alla sicurezza del supermercato

Un Carabiniere è stato multato di 4mila euro per aver violato l’isolamento al quale era sottoposto per essere risultato positivo al Covid-19.

Tampone e spesa

Secondo quanto è stato possibile apprendere l’uomo, asintomatico e positivo al Covid-19, si sarebbe recato a Panicale per effettuare il tampone e, sulla via del ritorno, si sarebbe fermato a fare la spesa in un supermercato dell’area del Trasimeno.

Riconosciuto da un’amica

Una volta nel supermercato il Carabiniere in servizio nel senese sarebbe stato riconosciuto da un’amica che avrebbe poi allertato gli addetti alla sicurezza del punto vendita. Sul posto si è portata la Polizia Locale che ha provveduto a identificare il militare e a sanzionarlo così come previsto dalla legge.