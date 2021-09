Capriolo salvato dall'annegamento in un canale | VIDEO - Tuttoggi

Ad intervenire e a portare in salvo il povero animale è stata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Todi insieme alla Wildumbria

Una storia a lieto fine quella di oggi pomeriggio – 4 settembre – per un capriolo che stava rischiando di annegare all’interno di un canale artificiale.

L’animale era caduto nel corso d’acqua artificiale da un’altezza di 5 metri e non riusciva a risalire l’argine per mettersi in sicurezza.

L’episodio è avvenuto nella frazione Montemolino di Todi nel punto in cui l’acqua della centrale idroelettrica del posto defluisce nel Tevere.

Ad intervenire e a portare in salvo il povero capriolo è stata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Todi.

Per rendere possibile la cattura e per non spaventare oltre l’animale è stata necessaria la sedazione. Per questo i caschi rossi si sono avvalsi della collaborazione dell’associazione Wildumbria.

Il capriolo ora sta bene e dopo il recupero e le cure del caso, è stato rilasciato in un bosco della zona.