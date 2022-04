Capriolo cade in dirupo, salvato dai VVF - Tuttoggi

Capriolo cade nel lago di Recentino e rischia di annegare, Vigili del Fuoco di Terni lo salvano. L'animale è in buone condizioni

I Vigili del Fuoco di Terni, nella mattina di oggi 10 aprile, sono intervenuti sul canale di Recentino, in località Castelchiaro per il salvataggio e recupero di un capriolo caduto in acqua. Dopo la segnalazione dal 115 di un animale caduto in acqua, una squadra di pompieri è subito partita dalla centrale per raggiungere il capriolo in difficoltà e che rischiava di annegare. Dopo averlo raggiunto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il capriolo che, seppur spaventato, è in buone condizioni di salute.