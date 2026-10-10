Capolavoro Seixas, trionfo in solitaria al Giro di Lombardia numero 120 - Tuttoggi.info

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Capolavoro Seixas, trionfo in solitaria al Giro di Lombardia numero 120

ItalPress

Capolavoro Seixas, trionfo in solitaria al Giro di Lombardia numero 120

Sab, 10/10/2026 - 17:48

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COMO (ITALPRESS) – Paul Seixas ha vinto per distacco la 120esima edizione del Giro di Lombardia, ultima classica Monumento stagionale di 239 chilometri con partenza da Bergamo ed arrivo a Como dopo nove salite (Bocche del Gavarno, Selvino, Colle di Berbenno, Valpiana, Giovenzana, Madonna del Ghisallo, Civiglio e due passaggi sul San Fermo della Battaglia) e 4600 metri di dislivello. Il 20enne francese della Decathlon CMA CGM, scattato con una potente progressione sul Civiglio, subentra nell’albo d’oro allo sloveno Tadej Pocagar, trionfatore dal 2021 al 2025 e assente per i postumi della brutta caduta che lo ha costretto al ritiro, da leader assoluto, all’ultima Vuelta. Seconda piazza per lo spagnolo Enric Mas (Movistar), vincitore dell’ultimo Giro di Spagna, terzo il vice-campione d’Europa Giulio Ciccone (Lidl-Trek); ottavo Christian Scaroni (XDS Astana), nono Filippo Zana (Soudal-Quick Step). Per Seixas, il più giovane trionfatore della storia al Lombardia, arriva così l’ottavo centro (l’undicesimo tra i professionisti) in un 2026 che lo ha visto conquistare anche il Giro dei Paesi Baschi e la Freccia Vallone.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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