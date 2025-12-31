 'Capodanno in musica' su Canale 5, stasera 31 dicembre: tutti gli ospiti - Tuttoggi.info
'Capodanno in musica' su Canale 5, stasera 31 dicembre: tutti gli ospiti

tecnical

Mer, 31/12/2025 - 10:03

Mer, 31/12/2025 - 10:03

(Adnkronos) –
Capodanno su Canale 5 con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Stasera, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla Piazza Libertà di Bari, va in onda ‘Capodanno in musica’. 

La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de ‘La Ruota della Fortuna’. Sul palco si alterneranno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. 

Da Gigi D’Alessio a Umberto Tozzi. E ancora, tra gli ospiti: Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo. 

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

