Capodanno con Trump per la modella folignate Eleonora Pieroni - Tuttoggi

Capodanno speciale per la modella folignate Eleonora Pieroni, festeggiato nientemeno che con il presidente americano Donald Trump e con l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani.

La Pieroni e il suo compagno, lo stilista pugliese Domenico Vacca (che ha vestito tra gli altri attori del calibro di Daniel Day-Lewis, Al Pacino Glenn Close, Dustin Hoffman, oltre a Ivana e Ivanka Trump), erano infatti tra gli invitati della festa di San Silvestro che Trump ha offerto nel resort di ‘‘Mar-a-lago’’, a Palm Beach, in Florida.

La modella folignate, considerata la ‘Madrina Americana della Quintana’, socia onoraria della Pro Foligno e folignate doc, ha ottenuto nel 2017 il prestigioso riconoscimento di ‘Italiana in America che promuove e diffonde la cultura italiana negli Stati Uniti’.

“È stato un grande onore e un momento davvero memorabile passare l’ultimo dell’anno – ha raccontato Eleonora Pieroni alla Nazione Umbria – con il Presidente Trump e la first lady Melania. Così come lo è stato rivedere Ivanka, Erik e Donald Trump Junior, nel corso di una bellissima serata coronata da tanta energia positiva per l’arrivo del nuovo anno”.



Per Pieroni (ha sfilato con Ferragamo, Ermanno Scervino, Roberto Cavalli, Lacoste, Cruciani e tanti altri), “Conoscere il Presidente degli Stati Uniti d’America è stata davvero un’emozione unica che non dimenticherò facilmente. È il Presidente del Paese più importante del mondo, il Presidente del Paese dove io vivo”. Una gioia documentata anche su instagram, dove la modella ha pubblicato numerose foto del suo Capodanno molto speciale.