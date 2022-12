Capodanno a Norcia, musica in piazza e fuochi d'artificio - Tuttoggi

Dopo due anni di fermo a causa nelle restrizioni dettate dal Covid, ritorna dunque l’appuntamento del veglione di Capodanno a Norcia

Torna il Capodanno in piazza a Norcia. Il capoluogo della Valnerina infatti si prepara a salutare il 2022 aspettando il nuovo anno in Piazza San Benedetto. Dalle ore 23 circa infatti salirà sul palco la band dei Disconnessi, che ripercorrerà gli anni ‘70, ‘80 e ‘90 al ritmo delle migliori Hit che hanno segnato questo periodo particolarmente florido per la musica.

Dopo due anni di fermo a causa nelle restrizioni dettate dal Covid, ritorna dunque l’appuntamento che è diventato consuetudine anche a Norcia con il capodanno in Piazza, un modo per attendere il 2023, in allegria e spensieratezza e dare il benvenuto al nuovo anno con lo spettacolo pirotecnico.