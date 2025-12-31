 Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima - Tuttoggi.info
Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima

Mer, 31/12/2025 - 02:03

(Adnkronos) – Arriva Capodanno, addio 2025 e inizia il 2026. Il mondo festeggia l’arrivo del nuovo anno con il passaggio dal 31 dicembre al primo gennaio. La mezzanotte, come di consueto, scatterà prima nell’Oceano Pacifico. Il primo paese ad entrare nel 2026 sarà Kiribati, con i festeggiamenti che scatteranno quando in Italia saranno le 11 del mattino di mercoledì. Fuochi d’artificio anche nell’isola di Natale. Dopo un quarto d’ora, alle 11.15 di Roma, saltano i tappi di bottiglie anche alle Chatham Islands, che fanno parte della Nuova Zelanda. 

Nel resto del paese, sarà mezzanotte quando in Italia sarà mezzogiorno. Quindi, via via, si festeggia procedendo verso Ovest: alle 13 italiane il 2026 comincia alle Fiji e nell’estremo oriente russo, un’ora più tardi tocca all’Australia. Nel pomeriggio italiano, alle 16 di Roma e Milano, il nuovo anno viene accolto gradualmente nel resto dell’Asia. Poi, tocca all’Europa. Con l’Italia, festeggiano altri 45 paesi. Il 2025 finisce qualche ora più tardi negli Stati Uniti e, di nuovo, si torna nel Pacifico. 

