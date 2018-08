Capodacqua di Assisi, in corso la costruzione di mezzo chilometro di rete fognaria

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Dureranno ancora circa due mesi i lavori per posare una fognatura “a gravità”, (cioè una fognatura in discesa, in cui l’acqua non deve essere pompata) lungo via di Sant’Apollinare e via del Collicello, in località Capodacqua. Un intervento da tempo atteso per sanare le situazioni di criticità presenti nel territorio comunale: in assenza di una adeguata rete fognaria, infatti, i residenti sono costretti a scaricare il refluo con soluzioni alternative a rischio ambientale.

La lunghezza della fognatura, costituita da tubazioni in pvc di diametro di 25 centimetri, è di circa 470 metri. Predisposta per l’allaccio delle utenze che non scaricano adeguatamente, consentirà di ripulire l’ambiente portando il refluo al depuratore.

Sul tratto finale, in cui è presente una sorgente di acqua potabile, la linea è posata con controtubo, una seconda tubazione che proteggerà alla fonte da eventuali futuri sversamenti.

Inevitabili alcune modifiche alla normale viabilità fino alla settimana prossima. E’ comunque stata predisposta un’alternativa.

Prima di stendere il tappetino finale di catrame, la ditta appaltatrice, la Ecoimpianti SRL, aspetterà che tutti i residenti interessati facciano il relativo allaccio al singolo pozzetto. Per questo, la fine lavori è prevista a fine ottobre.

Il costo stimato è di 165mila euro.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa