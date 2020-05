Capitale verde d'Europa, Perugia esclusa: ci riprova per il prossimo anno

E’ finito il sogno di Perugia di essere Capitale verde d’Europa. Il capoluogo umbro non è rientrata fra le quattro città finaliste per il 2022.

Il Comune di Perugia aveva presentato la propria candidatura nel 2019. “Era la prima volta per la nostra città – commenta l’assessore all’Ambiente Otello Numerini – e, ben sapendo che nessuna città ha mai vinto alla prima partecipazione, si era comunque tentato, nella consapevolezza di poter sviluppare una positiva esperienza, consci anche dell’alto valore delle città in competizione. Per questo ritengo che la notizia di oggi non debba rappresentare una battuta d’arresto, ma piuttosto uno stimolo per migliorarsi e rilanciare”.

Perugia ci riprova

Il Comune ha intenzione di presentare la propria candidatura anche per il prossimo anno e di candidarsi anche al nuovo premio di Capitale Verde d’Italia, previsto per quest’anno. Il compito del Comune adesso è quello di sfruttare l’enorme lavoro di raccolta e analisi dei dati ambientali, svolto durante la fase di preparazione del Report di candidatura e analizzare con molta attenzione la valutazione che la Commissione ne ha fatto.

“Tengo a ringraziare per conto dell’amministrazione i nostri uffici, l’Università degli Studi, Gesenu, Umbra Acque e Arpa, che hanno fatto un ottimo lavoro. Siamo certi che a tutto ciò – conclude l’assessore Numerini – si aggiungerà il positivo contributo di quanti potranno migliorare le analisi e le proposte per fare di Perugia una realtà sempre più intelligente, sostenibile e resiliente. In questo modo potranno essere individuati nuovi progetti e ulteriori azioni volti a migliorare l’ambiente del Comune di Perugia e a rendere la nostra candidatura a Capitale Verde d’Europa 2023 ancora più ambiziosa”.