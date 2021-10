Cantinettavino.it seleziona le migliori cantinette sul mercato del marchio BODEGA43 - Tuttoggi

Realizzate con materiali di alta qualità per una ottimale conservazione dei vini e con una doppia zona di temperatura

Sono tutte realizzate con materiali di alta qualità per una ottimale conservazione dei vini, e grazie alla doppia zona di temperatura è possibile conservare sia vini bianchi che rossi anche per lunghi periodi di tempo. Grazie al compressore con ventola di raffreddamento, la temperatura all’interno della cantinetta è sempre costante in ciascuna zona, dando la libertà di consumare la bottiglia di vino preferita in qualsiasi momento della giornata sempre alla temperatura ideale.

Le cantinette vino classe A BODEGA43 hanno un bassissimo consumo energetico, un bene non solo per il portafoglio ma anche per l’ambiente. La loro porta è realizzata completamente in vetro per proteggere le bottiglie dai filtri UV e dalla perdita dell’aroma. Lo strato di vetro permette inoltre una visione ottimale delle bottiglie più pregiate, valorizzando al meglio. Al suo interno, i ripiani in legno di faggio naturale sono progettati per evitare la condensa e sono facilmente estraibili per un comodo utilizzo.



Sono dotate di illuminazione a LED blu e di pannello touchscreen per poter impostare facilmente la temperatura desiderata tra i 5 e i 20 gradi, in modo indipendente per ciascuna zona. Possiedono il certificato energetico europeo A e sono a bassissima vibrazione al fine di mantenere a lungo i vini nelle giuste condizioni di conservazione. Sono inoltre realizzate con un sistema di controllo dell’umidità che combatte l’essiccazione del sughero e di uno o più filtri al carbone.



BODEGA43 ha pensato a ogni tipo di esigenza presentando una vasta gamma di cantinette a doppia zona che possono essere posizionate ad incasso o a libera installazione. Il loro design elegante e ricercato e la qualità dei materiali utilizzati rendono queste cantinette vino classe A uniche, adattabili a qualsiasi ambiente, in cucina come in soggiorno, ma anche nelle enoteca o nei istoranti.



Le cantinetta vino incasso sono facilmente adattabili, dando un tocco di modernità all’ambiente. Basta impostare la temperatura della zona superiore per il vino bianco e quella inferiore per il vino rosso, e il resto del lavoro lo farà la cantinetta vino!