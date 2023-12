ROMA (ITALPRESS) – “È il ritorno del viaggio come esperienza. Noi non facciamo un trasporto, facciamo un’emozione, una notte in cui le persone si incontrano e assaggiano le esperienze del territorio”. A dirlo l’amministratore delegato di FS Treni Turistici italiani, Luigi Cantamessa, in occasione del primo viaggio del nuovo treno turistico notturno Espresso Cadore, da Roma Termini a Cortina d’Ampezzo.

