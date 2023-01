Cantalupo di Bevagna, riapre la chiesa di Santa Maria Addolorata

Sessantamila euro stanziate dalla comunità locale

Sabato 28 gennaio 2023 alle ore 18.00 l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo celebrerà la Messa per la riapertura al culto della chiesa parrocchiale di Santa Maria Addolorata in Cantalupo di Bevagna. Concelebrerà il parroco don Claudio Vergini e la per la locale comunità sarà una bella giornata di festa. La chiesa, infatti, è stata chiusa a causa dei danni causati dai terremoti del 2016: da allora la vita spirituale si è svolta nel teatrino parrocchiale. La comunità cristiana di Cantalupo è la più a nord dell’archidiocesi di Spoleto-Norcia, ai confini con Cannara che è parte della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino; di essa fanno parte anche le frazioni di Capro, Castelbuono, Limigiano e Torre del Colle. Da alcuni anni condivide il parroco con il capoluogo comunale, Bevagna.

Somma devoluta dalla comunità locale

La somma per la riparazione e il rafforzamento della chiesa, oltre 60.000,00 euro, è stata interamente reperita dalla locale comunità, nello specifico dalla Pro-loco Cantalupo-Castelbuono, dal Centro di Solidarietà Ape (nato nel 1988 per aiutare coloro che hanno bisogno di strumenti sanitari in caso di malattie fortemente invalidanti, ndr) e da offerte liberali della gente. Era il 21 marzo 2022 quando mons. Boccardo annunciò alla gente di Cantalupo che era appena giunto il parere favorevole della Soprintendenza ai lavori, che poi nel concreto sono stati avviati nel mese di ottobre 2022. Il progetto è stato realizzato dall’architetto Luciano Buono e dall’ingegnere Nicola Bertini, mentre i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Bartolini di Cantalupo.