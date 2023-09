Canoni affitti a Foligno, pubblicato avviso per assegnazione contributi - Tuttoggi.info

La domanda dovrà essere redatta seguendo l’apposito modello e disponibile all’area diritti di cittadinanza – servizio politiche abitative

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico 2023 per l’assegnazione dei contributi per la locazione sui canoni corrisposti nell’anno 2022. E’ possibile presentare le domande entro le 12 del 26 ottobre, altrimenti le domande non saranno ricevute e ci sarà l’esclusione dalle graduatorie.

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, per l’annualità di riferimento dell’avviso, di un contratto, non a canone sociale, registrato per l’annualità di riferimento dell’avviso. Possono partecipare i residenti nel Comune di Foligno da almeno cinque anni consecutivi, in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dall’avviso pubblico (www.comune.foligno.pg.it).

La domanda di assegnazione del contributo dovrà essere redatta seguendo l’apposito modello e disponibile all’area diritti di cittadinanza – servizio politiche abitative – Via Oberdan 119 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. L’istanza, compilata in marca bollo da 16 euro dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità: a) tramite la piattaforma informatica per la presentazione delle istanze on-line; b) tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo: comune.foligno@postacert.umbria.it (avvertenza la PEC riceve solo se l’invio avviene da un altro indirizzo PEC e non anche se avviene da un indirizzo mail); c) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Foligno Piazza della Repubblica n. 10 – 06034 Foligno (PG); d) a mano all’area diritti di cittadinanza – servizio politiche abitative del Comune di Foligno, in via Oberdan 119; e) a mano all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Foligno, in Piazza della Repubblica 10.